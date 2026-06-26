Умер бывший министр обороны Сергей Иванов

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента России Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе баскетбольной Единой лиги ВТБ, в которой он был почетным президентом.

Именно он, будучи большим поклонником баскетбола, стоял у истоков лиги и до 2014 года ее возглавлял. Его имя навсегда останется неразрывно связанным с историей турнира, говорится в некрологе.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ (ныне СПбГУ), затем высшие курсы КГБ в Минске. Проработал в органах государственной безопасности 17 лет, дослужившись до заместителя директора ФСБ Владимира Путина. Имел воинское звание генерал-полковника. С 1999 года входил в состав Совета безопасности.

В 2001-м стал министром обороны, в 2005-2007 и 2008-2011 годах — вице-премьером, в 2007-2008 годах был первым заместителем премьер-министра. С 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента. Позднее стал специальным представителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В феврале Иванов покинул и пост спецпредставителя, и Совет безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это личным желанием бывшего министра.