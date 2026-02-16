Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности

В начале февраля Иванов покинул пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, который занимал с 2016 года. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что этого захотел сам Иванов.

При этом в заседании Совбеза 6 февраля, уже после этого указа, он не участвовал.

Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Окончил филологический факультет ЛГУ (ныне СПбГУ) и высшие курсы КГБ СССР в Минске, после чего 17 лет прослужил в органах государственной безопасности, дойдя до должности заместителя директора ФСБ.

С 2001 по 2007 год занимал должность министра обороны, в 2005-2007 и 2008–2011 годах — вице-премьера, в 2007-2008 — первого заместителя премьер-министра. С 2011 по 2016 год руководил Администрацией президента.