Ульянов советским анекдотом высмеял слова лидеров Евросоюза о мире через силу

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов шуткой ответил на заявление лидеров европейских стран о «мире через силу». В Telegram-канале дипломат высмеял глав советским анекдотом.

«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: „И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется“», — написал Ульянов.

На саммите Евросоюза в Брюсселе итоговое соглашение подписали 26 из 27 стран. Они заявили, что и далее будут придерживаться подхода к украинскому конфликта «мир через силу». Венгрия отказалась подписать документ.

Однако практических решений о новой военной помощи Украине на саммите не приняли. Европейские лидеры не поддержали инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении киевскому режиму 40 миллиардов евро.