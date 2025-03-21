Ульянов советским анекдотом высмеял слова лидеров Евросоюза о мире через силу

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов шуткой ответил на заявление лидеров европейских стран о «мире через силу». В Telegram-канале дипломат высмеял глав советским анекдотом.
«Некоторые европейские лидеры говорят о мире через силу, делают воинственные заявления и угрожают предпринять очень рискованные действия. Это напоминает советский анекдот: „И пойдет такая борьба за мир, что камня на камне не останется“», — написал Ульянов.
На саммите Евросоюза в Брюсселе итоговое соглашение подписали 26 из 27 стран. Они заявили, что и далее будут придерживаться подхода к украинскому конфликта «мир через силу». Венгрия отказалась подписать документ.
Однако практических решений о новой военной помощи Украине на саммите не приняли. Европейские лидеры не поддержали инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении киевскому режиму 40 миллиардов евро.
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