Страны Евросоюза не согласовали на саммите новую военную помощь Украине

Саммит ЕС не принял план Каллас помощи ВСУ на 40 млрд евро

Саммит стран Евросоюза не принял никаких практических решений о новых пакетах военной помощи Украине. Об этом говорится в итоговом документе мероприятия.

Европейские страны не поддержали инициативу главы дипломатии ЕС Каи Каллас о выделении украинскому руководству 40 миллиардов евро. Также они не согласовали сокращенный вариант предложения — направление пяти миллиардов евро.

Итоговый документ саммита распространили как заявление 26 стран, потому что Венгрия отказалась его поддерживать, сообщил Euractiv.

«Текст заявления твердо поддержали 26 глав государств и правительств стран ЕС. Европейский совет вернется к обсуждению этой темы на следующей встрече», — отметили в тексте по итогам мероприятия.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что на саммите ЕС вряд ли согласуют отправку 40 миллиардов евро Украине. Против такого решения выступят Франция и Италия, которые хотят получить дополнительное время для обдумывания такого шага.