Ульянов обвинил соцсеть Х в искусственном занижении охватов его публикаций

Постпред Ульянов заявил, что соцсеть Х искусственно уменьшает охваты его постов

Соцсеть X искусственно уменьшает охваты публикаций постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Об этом он сообщил в своем аккаунте на указанной платформе.

По его словам, то же самое происходило до покупки бывшего Twitter американским предпринимателем Илоном Маском.

«Для меня ничего не изменилось. И Twitter, и X искусственно ограничивает мой аккаунт по политическим причинам», — заявил Ульянов.

В конце августа работу социальной сети Х приостановили в Бразилии. Такое решение принял судья Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораис. Меру связали с отказом Маска назначить юридического представителя ресурса в Бразилии.