Соцсеть X искусственно уменьшает охваты публикаций постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. Об этом он сообщил в своем аккаунте на указанной платформе.
По его словам, то же самое происходило до покупки бывшего Twitter американским предпринимателем Илоном Маском.
«Для меня ничего не изменилось. И Twitter, и X искусственно ограничивает мой аккаунт по политическим причинам», — заявил Ульянов.
В конце августа работу социальной сети Х приостановили в Бразилии. Такое решение принял судья Верховного федерального суда страны Алешандри ди Мораис. Меру связали с отказом Маска назначить юридического представителя ресурса в Бразилии.
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Ульянов обвинил соцсеть Х в искусственном занижении охватов его публикаций
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