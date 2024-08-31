В Бразилии приостановили работу соцсети X

Судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис постановил приостановить деятельность социальной сети Х в стране. Об этом сообщило издание G1 со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что к такому решению привел отказ американского предпринимателя и владельца Х Илона Маска назначить юридического представителя соцсети в Бразилии.

Национальное агентство телекоммуникаций (Anatel) уже уведомили об отключении социальной сети в стране в течение 24 часов.

Компаниям Apple и Google должны за пять дней удалить приложения соцсети из своих интернет-магазинов в стране.

Помимо этого, в Бразилии действуют штрафы в размере 50 тысяч реалов в отношении тех, кто использует какие-либо уловки для доступа к соцсети X.

Ранее Илон Маск выдвинул обвинения в адрес судьи Верховного суда Бразилии Александра ди Морайеса о нарушении конституции из-за просьб заблокировать некоторые аккаунты. После этого в стране против предпринимателя начали расследование.