Украинские военные советники помогают террористам в Мали использовать беспилотники
Директор департамента МИД: украинские советники помогают террористам в Мали
Военные советники с Украины помогают террористам работать с беспилотниками на территории Мали. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, его процитировал ТАСС.
«Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА», — отметил Башкин.
Дипломат уточнил, что в северном приграничье африканской страны представители Киева работают с туарегами, а в других районах обучают джихадистов применять современное оружие украинского и западного производства. По его мнению, не исключено, что в поставках вооружений наряду с Украиной участвует и Франция.
В апреле несколько террористических организаций атаковали ряд военных объектов в Мали. Также они напали на резиденцию министра обороны Садио Камары, глава военного ведомства принял бой и погиб.