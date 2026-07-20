Украинские военные советники помогают террористам в Мали использовать беспилотники

Военные советники с Украины помогают террористам работать с беспилотниками на территории Мали. Об этом заявил директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, его процитировал ТАСС .

«Мы можем констатировать, что украинские военные советники присутствуют на территории Мали. В основном это содействие использованию БПЛА и противодействию БПЛА», — отметил Башкин.

Дипломат уточнил, что в северном приграничье африканской страны представители Киева работают с туарегами, а в других районах обучают джихадистов применять современное оружие украинского и западного производства. По его мнению, не исключено, что в поставках вооружений наряду с Украиной участвует и Франция.

В апреле несколько террористических организаций атаковали ряд военных объектов в Мали. Также они напали на резиденцию министра обороны Садио Камары, глава военного ведомства принял бой и погиб.