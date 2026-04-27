Глава Минобороны Мали вступил в бой с террористами и погиб

Министр обороны Мали Садио Камара погиб после атаки террористов на его резиденцию. Об этом заявил пресс-секретарь правительства Мали Исса Кулибали, видео его выступления опубликовал телеканал ORTM в Facebook*.

По его словам, Камара сумел уничтожить нескольких боевиков, получил ранения во время интенсивных боев, после чего его доставили в больницу, где он позже умер.

«Он вступил в бой с нападавшими», — заявил Кулибали.

Утром в субботу, 25 апреля, боевики коалиции «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой»**, и повстанцы-туареги из «Фронта освобождения Азавада» провели скоординированную атаку на гарнизоны в столице страны Бамако, а также в Кати, Севаре, Гао и Кидале.

Позже генеральный штаб Мали заявил, что ситуацию в этих населенных пунктах взяли под контроль.

