Украинка лишилась права въезда в Россию из-за общения с родителями на украинском

Украинской гражданке запретили въезд в Россию из-за смены языка общения с родителями после начала СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Женщина, проживавшая в России с 2018 года и имевшая вид на жительство, столкнулась с проблемами при возвращении из Абу-Даби. Пограничная служба, посчитав поведение женщины подозрительным, решила проверить ее телефон и обнаружила резкое изменение характера переписки с родителями на Украине.

До 2022 года общение велось на русском языке, но после начала СВО резко и полностью перешло на украинский. Кроме этого, внимание пограничников привлекло подозрительно малое количество данных в устройстве.

Анализ телефона показал минимальное количество контактов, отсутствие соцсетей и регулярную очистку данных. Также выяснилось, что родной брат женщины уклоняется от военной службы на Украине.

Женщина обратилась в суд с иском, в котором оспорила отказ во въезде в Россию. Она утверждала, что не имеет связей с украинскими спецслужбами и поддерживает СВО. Однако судьи сочли доводы пограничников убедительными и оставили запрет на въезд в силе, подчеркнув, что такие меры приняли для защиты безопасности России.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков сообщил, что российские пограничники не пустили в страну свыше 26 тысяч граждан Украины, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами и националистическими организациями.