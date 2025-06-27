Более 26 тысяч украинцев не пустили в Россию из-за подозрений в связях с СБУ

Российские пограничники не пустили в страну свыше 26 тысяч граждан Украины, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами и националистическими организациями. Об этом сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

«Только на границе более 50 тысячам граждан Украины был запрещен въезд в Россию по подозрению в связях с украинскими спецслужбами и националистами», — сказал он.

По его словам, сейчас в России около миллиона переселенцев с Украины. Примерно 185 тысяч из них получили документы, которые позволяют им жить в стране длительное время. Некоторых из них, используя угрозы и шантаж, вовлекают в преступления против России.

Правоохранительные органы обнаружили множество доказательств, указывающих на причастность этих групп к подготовке и осуществлению диверсий и терактов в российских регионах.

По словам Кокова, только на пограничном контроле удалось предотвратить въезд более 24 тысяч граждан Украины, подозреваемых в террористической и экстремистской деятельности, а также свыше 26 тысяч человек, связанных с украинскими спецслужбами, националистическими организациями и вооруженными формированиями.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали женщину, работавшую на украинские спецслужбы. Подозреваемая помогала кураторам устанавливать места проживания военнослужащих, а также используемые ими и членами семей автомобили. По версии обвинения, она передавала данные украинским спецслужбам для подготовки терактов.