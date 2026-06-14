Уклоняющимся от принудительных работ могут заменить наказание на реальный срок

Органы уголовно-исполнительной системы с 14 июня смогут арестовывать граждан, уклоняющихся от принудительных работ. Суд сможет заменить им наказание на реальное лишение свободы, напомнило РИА «Новости» .

Президент России Владимир Путин подписал указ 15 декабря 2025 года, он вступил в силу 14 июня. Согласно ему, территориальный орган УИС может объявлять в розыск осужденных, уклоняющихся от принудительных работ. Его задержат на 48 часов, а суд может продлить арест на 30 суток.

Путин 10 июня подписал закон, наделяющий Центробанк, Сбербанк и учреждения специальной связи полномочиями самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Согласно закону, эти организации могут подавлять сигналы управления и уничтожать дроны без ожидания профильных служб.