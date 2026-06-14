Уклоняющимся от принудительных работ могут заменить наказание на реальный срок
Органы уголовно-исполнительной системы с 14 июня смогут арестовывать граждан, уклоняющихся от принудительных работ. Суд сможет заменить им наказание на реальное лишение свободы, напомнило РИА «Новости».
Президент России Владимир Путин подписал указ 15 декабря 2025 года, он вступил в силу 14 июня. Согласно ему, территориальный орган УИС может объявлять в розыск осужденных, уклоняющихся от принудительных работ. Его задержат на 48 часов, а суд может продлить арест на 30 суток.
Путин 10 июня подписал закон, наделяющий Центробанк, Сбербанк и учреждения специальной связи полномочиями самостоятельно пресекать атаки беспилотников. Согласно закону, эти организации могут подавлять сигналы управления и уничтожать дроны без ожидания профильных служб.