Путин разрешил Центробанку и Сбербанку самим уничтожать беспилотники

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Центробанк, Сбербанк и учреждения специальной связи полномочиями самостоятельно пресекать работу беспилотников. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь эти организации могут подавлять сигналы управления и уничтожать дроны без ожидания профильных служб. Под действие документа попадают беспилотные летательные аппараты, а также подводные и надводные дроны.

В пояснительной записке приоритетной назвали защиту объектов ЦБ в новых субъектах. Закон вступает в силу с 10 июня.

Путин также подписал закон, регламентирующий арест имущества граждан, совершивших административные правонарушения против интересов России и находящихся за рубежом.