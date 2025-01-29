«Количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих зашкаливает, это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее ученые перевели символические часы Судного дня на одну секунду ближе к «ядерной полуночи». Теперь они показывают 89 секунд до момента ядерного катаклизма — это самое близкое значение за все время. Часы покажут полночь, когда человечество само себя уничтожит.

До этого стрелку часов переводили в 2023 году. Причиной послужил конфликт на Украине. Также на расположение стрелок влияет изменение климата и развитие ИИ.