Ближе, чем когда-либо. Ученые перевели стрелки часов Судного дня

Символические часы Судного дня перевели на одну секунду ближе к ядерной полуночи. Об этом на видеоконференции заявил председатель совета по науке и безопасности американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» Дэниел Холц.

Теперь часы показывают 89 секунд до момента ядерного катаклизма — это ближе, чем когда-либо ранее. Стрелки устройства символизируют напряженность обстановки в мире. Считается, что когда часы покажут полночь, человечество само себя уничтожит.

В 2023 году часы перевели вперед на 10 секунд. Основной причиной этому послужил украинский конфликт. Помимо боевых действий, на расположение стрелок влияет изменение климата, развитие искусственного интеллекта, появление опасных вирусов и прочие факторы. В 2024 году часы не переводили.