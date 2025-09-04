Запасов угля на Дальнем Востоке хватит на века, по некоторым источникам — на 900 лет. Об этом сообщил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса в регионе.

«Настолько солидные запасы, что стоит подумать о том, как их использовать», — подчеркнул глава государства.

Путин прилетел во Владивосток из Китая, чтобы принять участие в работе Восточного экономического форума, проходящего с 3 по 6 сентября.

В прошлый раз российский лидер приезжал на Дальний Восток в августе, когда летал в Анкоридж на встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. По пути туда он посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане и провел совещание по развитию региона, а на обратном пути встретился с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.