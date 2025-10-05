Учителям раздадут квартиры? В Госдуме предложили неожиданное решение для педагогов
В Госдуме предложили выдавать учителям служебное жилье с правом приватизации
Учителей в России захотели начать обеспечивать служебным жильем с правом последующей приватизации. Такое предложение направил министру просвещения депутат Ярослав Нилов, с копией документа ознакомилось РИА «Новости».
Реализовать свою инициативу Нилов планирует через новую государственную программу. Она будет предусматривать, по задумке автора, предоставление педагогам служебного жилья.
Такие квартиры учителям позднее разрешат оформить в собственность. Для этого педагогам придется 10-15 лет отработать по специальности в учебных заведениях России.
В пояснительной записке Нилов перечислил и несколько условий, которым должен будет соответствовать претендующий на бесплатный дом учитель.
Педагог не должен иметь своего жилья, он обязан иметь профессиональное образование, обязательна и полная занятость в школе.
Нилов также предложил рассмотреть вариант обеспечения жильем педагогов со стажем более 25 лет.
Предположительно, подобные меры могли бы помочь удержать в профессии опытных работников и в целом повысить престиж педагогики.
Ранее Мособлдума напомнила о мерах поддержки для педагогов.