Учителям раздадут квартиры? В Госдуме предложили неожиданное решение для педагогов

В Госдуме предложили выдавать учителям служебное жилье с правом приватизации

Учителей в России захотели начать обеспечивать служебным жильем с правом последующей приватизации. Такое предложение направил министру просвещения депутат Ярослав Нилов, с копией документа ознакомилось РИА «Новости» .

Реализовать свою инициативу Нилов планирует через новую государственную программу. Она будет предусматривать, по задумке автора, предоставление педагогам служебного жилья.

Такие квартиры учителям позднее разрешат оформить в собственность. Для этого педагогам придется 10-15 лет отработать по специальности в учебных заведениях России.

В пояснительной записке Нилов перечислил и несколько условий, которым должен будет соответствовать претендующий на бесплатный дом учитель.

Педагог не должен иметь своего жилья, он обязан иметь профессиональное образование, обязательна и полная занятость в школе.

Нилов также предложил рассмотреть вариант обеспечения жильем педагогов со стажем более 25 лет.

Предположительно, подобные меры могли бы помочь удержать в профессии опытных работников и в целом повысить престиж педагогики.

Ранее Мособлдума напомнила о мерах поддержки для педагогов.