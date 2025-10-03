Мособлдума напомнила о мерах поддержки для педагогов

В России 5 октября отмечают День учителя. В Московской области сегодня работают 54,2 тысячи педагогов, которые ежедневно воспитывают и обучают новое поколение. Для работников сферы образования в Подмосковье предусмотрены различные меры поддержки, включая социальную ипотеку и компенсации за аренду жилья.

«В этот день мы говорим слова благодарности нашим учителям за титанический труд, за мудрость, за терпение и за ту огромную роль, которую они играют в жизни каждого ребенка», — подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что в регионе действует целая система поддержки учителей: надбавки за классное руководство получают более 40 тысяч педагогов, почти 5,5 тысячи человек получают компенсацию аренды жилья, 73 человека в 2025 году получили сертификаты по социальной ипотеке, а свыше 150 молодых специалистов получили «подъемные» выплаты. Основная цель этих мер — привлечь в Подмосковье квалифицированных профессионалов.

Компенсация аренды жилья ежемесячно составляет от 20 до 45 тысяч рублей для специалистов по математике, русскому языку и литературе, физике, информатике, биологии, химии и педагогам начальных классов. Молодые специалисты, пришедшие на работу сразу после колледжа или вуза, получают выплату в размере 150 тысяч рублей: 50 тысяч при приеме на работу и 100 тысяч по окончании второго года работы. За классное руководство учителям выплачивается 11 тысяч рублей в месяц в крупных населенных пунктах и 16 тысяч рублей — в небольших городах.