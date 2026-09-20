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    Участник СВО Чернышев призвал сограждан прийти на выборы

    Каждому гражданину России следует отдать свой голос на выборах, выполнив таким образом свой долг перед страной. Об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы от «Справедливой России», командир гвардейского мотострелкового полка 1429, участник СВО, полковник Олег Чернышев.

    Ветеран посетил УИК вместе с женой и проголосовал.

    «Каждый уважающий себя россиянин должен прибыть на выборы и обязательно отдать свой голос, несмотря ни на какие личные проблемы», — отметил он.

    Чернышев добавил, что сплоченность граждан имеет огромное значение для страны. По его словам, на передовой уже проголосовал весь личный состав полка 1429.

    В воскресенье завершается заключительный день голосования на выборах в Государственную думу IX созыва. В федеральном бюллетене граждане могут выбирать из 10 партий.

    Также россияне в зависимости от региона голосуют за губернаторов, депутатов местных парламентов и глав муниципалитетов.