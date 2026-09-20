Явка на выборах в Госдуму 52,65% превысила показатель 2021 года

Явка на выборах в Госдуму на 15:26 составила 52,65% и превысила показатель 2021 года. Данные привели на сайте Центризбиркома.

В 2021 году итоговая явка составила 51,72%.

Более половины избирателей проголосовали уже к 13:37 по московскому времени.

В России 20 сентября проходит заключительный день трехдневного голосования. В федеральном бюллетене на выборах депутатов Госдумы представлены 10 партий.

В восьми субъектах проходят прямые выборы глав субъектов, в глав Карачаево-Черкесии и Северной Осетии избирают региональные парламенты.

В 39 регионах голосуют за депутатов заксобраний, в административных центрах 10 субъектов — за муниципальных депутатов. В Подмосковье также проходят выборы в Мособлдуму.