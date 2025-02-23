Участник переговоров с США Дмитриев стал спецпредставителем Путина
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев стал специальным представителем президента России. Указ за подписью главы государства Владмира Путина опубликован на официальном сайте правовой информации.
В документе указано, что на новом посту Дмитриев продолжит работу по развитию инвестиционного и экономического сотрудничества с зарубежными государствами. В РФПИ добавили, что речь идет не только о странах Глобальнольного Юга, но и западных странах — США в том числе.
В заявлении РФПИ уточняется, что Дмитриев останется руководителем фонда.
Кирилл Дмитриев вошел в российскую делегацию на переговорах с США в Эр-Рияде. Источники CNN утверждали, что специалиста привлекли для восстановления экономических связей между Россией и Соединенными Штатами.
В беседе с Politico Дмитриев рассказал, что в ходе встречи в столице Саудовской Аравии стороны и в самом деле обсудили некоторые «конкретные области сотрудничества». В качестве таковых глава РФПИ называл энергетические проекты в Арктике.
Второй раунд переговоров США и РФ в Эр-Рияде пройдет 25 февраля.