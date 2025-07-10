«Убивали топорами и ножами». ФСБ рассекретила показания юного бандеровца о Волынской резне

ФСБ рассекретила показания 18-летнего бандеровца о Волынской резне в 1943-м году

Фото: РИА «Новости»

Украинские националисты во время Волынской резни не щадили украинцев, проживающих в польских селах и не входивших в организацию бандеровцев. ФСБ рассекретила документы допроса 18-летнего участника расправ Ивана Васюка.

Васюка задержали сотрудники «Смерша» в начале января 1944 года на территории Ровенской области во время наступления первого Украинского фронта. Во время допроса юный украинец дал показания, как вступил в организацию ОУН*, возглавляемую Степаном Бандерой. Он рассказал, что ему дали кличку Голубь и о том, как он участвовал в налетах на польские села на юге Волыни.

«За период пребывания в бандеровской организации с июля месяца 1943 года до момента моего задержания, <…> наш отряд под командованием Ворона занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть у них пригодное из имущества, скот, хлеб и другие продукты», — рассказал бандеровец.

Васюк признался, что принимал участие в 10 набегах и лично убил 19 человек, в том числе пятерых детей. Жителей деревень убивали, имущество и скот бандиты забирали, а дома сжигали. Трупы местных жителей оставляли в домах. Убивали и поляков, и украинцев, если они не состояли в ОУН*.

Интересно

Участники отряда убили около 1500 мирных поляков и украинцев.

«Часть из них были убиты на месте, в домах, а большинство уводилось в лес. Убийство происходило часто топорами, часть были зарезаны ножами. Я лично убил 19 человек из винтовки», — сообщил Васюк.

Между Украиной и Польшей появились серьезные разногласия из-за неурегулированного вопроса Волынской резни. Очередной виток обострения начался после того, как Варшава учредила День памяти жертв Волынской резни.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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