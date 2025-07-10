«Убивали топорами и ножами». ФСБ рассекретила показания юного бандеровца о Волынской резне

Украинские националисты во время Волынской резни не щадили украинцев, проживающих в польских селах и не входивших в организацию бандеровцев. ФСБ рассекретила документы допроса 18-летнего участника расправ Ивана Васюка.

Васюка задержали сотрудники «Смерша» в начале января 1944 года на территории Ровенской области во время наступления первого Украинского фронта. Во время допроса юный украинец дал показания, как вступил в организацию ОУН*, возглавляемую Степаном Бандерой. Он рассказал, что ему дали кличку Голубь и о том, как он участвовал в налетах на польские села на юге Волыни.

«За период пребывания в бандеровской организации с июля месяца 1943 года до момента моего задержания, <…> наш отряд под командованием Ворона занимался нападением на польские деревни, убивал польское население, забирали все, что есть у них пригодное из имущества, скот, хлеб и другие продукты», — рассказал бандеровец.

Васюк признался, что принимал участие в 10 набегах и лично убил 19 человек, в том числе пятерых детей. Жителей деревень убивали, имущество и скот бандиты забирали, а дома сжигали. Трупы местных жителей оставляли в домах. Убивали и поляков, и украинцев, если они не состояли в ОУН*.