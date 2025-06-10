Конфликт между Украиной и Польшей вышел на новый виток
Telegraph: новый конфликт вспыхнул между Украиной и Польшей из-за Волыни
Новый конфликт вспыхнул между Украиной и Польшей из-за неурегулированного вопроса Волынской резни. Очередной виток обострения начался после того, как Варшава учредила День памяти жертв Волынской резни. Об этом написала британская газета The Telegraph.
Польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*, отметило издание.
«Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв „так называемого геноцида“ противоречит „добрососедским отношениям между Украиной и Польшей“», — указали авторы материала.
По данным издания, две страны по прежнему не могут прийти к соглашению, следует ли считать эти убийства геноцидом. Украине заявили, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием вступления в Евросоюз.
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против приема Украины в ЕС. Он заявил, что этот шаг навредит экономике и сельскому хозяйству Евросоюза. Навроцкий также напомнил о невыполненных условиях Варшавы, в частности, до сих пор не решен вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни.
* Запрещенная в России экстремистская организация.