Конфликт между Украиной и Польшей вышел на новый виток

Новый конфликт вспыхнул между Украиной и Польшей из-за неурегулированного вопроса Волынской резни. Очередной виток обострения начался после того, как Варшава учредила День памяти жертв Волынской резни. Об этом написала британская газета The Telegraph .

Польский парламент объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН* и УПА*, отметило издание.

«Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв „так называемого геноцида“ противоречит „добрососедским отношениям между Украиной и Польшей“», — указали авторы материала.

По данным издания, две страны по прежнему не могут прийти к соглашению, следует ли считать эти убийства геноцидом. Украине заявили, что признание массовых убийств геноцидом является предварительным условием вступления в Евросоюз.

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий выступил против приема Украины в ЕС. Он заявил, что этот шаг навредит экономике и сельскому хозяйству Евросоюза. Навроцкий также напомнил о невыполненных условиях Варшавы, в частности, до сих пор не решен вопрос о перезахоронении жертв Волынской резни.

* Запрещенная в России экстремистская организация.