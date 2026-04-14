У Всероссийского казачьего общества появились герб, знамя и флаг

Герб, знамя и флаг появились у Всероссийского казачьего общества. Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ разместили на сайте официального опубликования правовой информации.

«В целях упорядочения официальных символов казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, сохранения и развития исторических традиций российского казачества постановляю: 1. Учредить герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества», — говорится в документе.

Также Путин подписал указ об учреждении герба, знамени и флага Северо-Западного войскового казачьего общества. К документам прилагаются описания и рисунки флагов, гербов и знамен казачьих обществ.

В Подмосковье 7 апреля стартовали сборы для кадетских и казачьих классов. Сборы «Растим патриотов России» проходят на базе учебно-методического центра «Авангард».