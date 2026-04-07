В Подмосковье стартовали сборы для кадетских и казачьих классов

На базе учебно-методического центра «Авангард» в Подмосковье начались сборы «Растим патриотов России». Участниками мероприятия стали более тысячи кадетов из 22 муниципалитетов Московской области, включая Бронницы, Домодедово, Каширу, Мытищи и другие.

Как сообщили в Министерстве образования Московской области, в регионе функционируют более 400 кадетских классов, где обучаются свыше 10,5 тысячи учащихся. Кроме того, работают 24 казачье-кадетских класса с общей численностью свыше 560 кадет.

Сборы продлятся с 6 по 11 апреля. Первый заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима обратилась к участникам с приветственным словом: «Военно-патриотические сборы "Растим патриотов России" являются важной частью системной работы по патриотическому воспитанию в Подмосковье».

Программа включает огневую, тактическую, техническую, строевую и военно-медицинскую подготовку, а также занятия по радиационной, химической и биологической защите. Для кадетов проведут воспитательные мероприятия, лекции и тематическую викторину.

Участники уже встретились с Героем России Игорем Юргиным. В пресс-службе Министерства просвещения подчеркнули, что сборы открывают новый этап в развитии системы военно-патриотического воспитания в регионе.