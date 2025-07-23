Турция раскрыла цель переговоров в Стамбуле

Мединский, Умеров и Фидан провели встречу перед началом переговоров в Стамбуле

Представитель Турции принял участие в трехсторонней встрече с главами российской и украинской делегациий перед переговорами. Об этом сообщил источник РИА «Новости» .

С Рустемом Умеровым и Владимиром Мединским встретился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он поблагодарил лидеров России, Украины и США за вклад в организацию диалога.

Также министр указал, что Анкара с удовлетворением наблюдает за реакцией мирового сообщества на итоги предыдущих этапов и считает их положительными.

Хакан Фидан подчеркнул, что ключевая цель переговорного процесса — достижение прекращения огня между сторонами.

Известно, что 23 июля украинская делегация провела встречу и с турецким лидером Эрдоганом. По заявлению Киева, на мероприятии обсуждали возможность прямой беседы между главами России, США и Украины.

Кроме того, перед началом переговоров наедине встретились и главы российской и украинской делегаций. Что они обсуждали, пока неизвестно.