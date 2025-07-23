Россия и Украина начали переговоры

Главы делегаций России и Украины встретились в Стамбуле

В стамбульском дворце Чираган началась встреча глав делегаций российской и украинской стороны. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пока встреча проходит только на уровне глав представительств сторон. Помощник президента России Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, встретились лично без посредников, беседа идет тет-а-тет.

Пока встреча проходит только на уровне глав представительств сторон. Помощник президента России Владимир Мединский и Рустем Умеров, секретарь СНБО Украины, встретились лично без посредников, беседа идет тет-а-тет.

Обе делегации прибыли в Чираган в среду, 23 июля. Предположительно, главной целью украинской стороны на этой встрече будет попытка добиться личной встречи российского президента Владимира Путина с Зеленским.