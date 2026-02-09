Турецкий гамбит. Москва напомнила Анкаре о своих интересах по Украине

Москву в целом удовлетворяет уровень сотрудничества с Турцией. Об этом в интервью турецкой газете Nefes заявил временный поверенный в делах РФ в Турции Алексей Иванов.

Дипломат отметил, что, несмотря на общее удовлетворение уровнем двусторонних связей, потенциал сотрудничества, по его мнению, реализован не полностью.

«Во внешнеполитическом плане всегда ожидаем от Анкары учета интересов России применительно к позиции по Украине», — объяснил Иванов.

По словам представителя посольства, Запад активно пытается вбить клин между Россией и Турцией, так как не доволен их конструктивными отношениями. Некоторые страны используют для давления на Анкару целый набор незаконных средств, от санкций до угроз.

Такая позиция приводит к сложностям с платежами между двумя странами.

Тема банковских расчетов постоянно находится на повестке дня — стороны, по словам дипломата, готовят новый раунд консультаций по данной теме.

В том же интервью Иванов предупредил россиян о том, что в Турции они могут столкнуться с мошенничеством.