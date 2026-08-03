В метро Москвы запустили тематический поезд к выборам в ГД девятого созыва

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный выборам в ГД девятого созыва. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Инициатива реализована ЦИК России совместно с московским метро при поддержке правительства столицы. Пассажиры состава смогут познакомиться с историей российской избирательной системы — от всенародного собрания на Руси до важнейших электоральных кампаний нашего времени.

Также в вагонах размещена цитата президента Владимира Путина: «Конкурентные демократические выборы — обязательный, незаменимый конституционный инструмент формирования сильной дееспособной власти».

Еще для людей подготовили информацию о порядке формирования Госдумы, работе избирательных комиссий, а также сообщили о сроках и способах голосования на будущих выборах.

ЦИК России зарегистрировал 11 партий на выборах в ГД впервые с 2007 года. Все они обладают льготой, сбор подписей не потребовался.