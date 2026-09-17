ЦИК проведет эксперимент с ДЭГ через низкоорбитальную группировку спутников

Центральная избирательная комиссия проведет эксперимент по дистанционному электронному голосованию с помощью низкоорбитальной группировки спутников. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова во время доклада .

Она рассказала о том, как избирательная система подготовилась к проведению выборов в Госдуму.

«Мы сейчас прорабатываем, впервые тестируем формат дистанционного электронного голосования с передачей данных через низкоорбитальную группировку спутников», — отметила Памфилова.

По ее словам, эксперимент проведут в одном из поселений Ненецкого автономного округа.

Ранее председатель ЦИК подтвердила, что злоумышленники пытались сорвать голосование. Хакеры совершили атаку на информационные ресурсы избирательной системы, но не смогли добиться желаемого.

Памфилова предположила, что преступники «получили здорово по лбу». Также она уточнила, что тщательно ЦИК подготовился к возможным попыткам взломать его ресурсы.