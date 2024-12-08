Церемония награждения Героев России пройдет в Кремле 9 декабря

Торжественная церемония награждения медалями «Золотая Звезда» пройдет в Георгиевском зале Большого кремлевского дворца в ближайший понедельник, 9 декабря. Награды Героям России вручит президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

На церемонию пригласили более 200 военных и гражданских лиц, которые проявили особое мужество и героизм.

«Среди участников мероприятия — Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награжденные тремя и более орденами Мужества», — уточнили в пресс-службе.

Мероприятие приурочили ко Дню Героев Отечества, который вернулся в российский календарь в 2013 году.

В середине июня медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции вручил министр обороны Андрей Белоусов.

Торжественная церемония прошла в Национальном центре управления обороной России. В ходе своего выступления министр отметил проявленные мужество и героизм бойцов в ходе выполнения боевых задач и пожелал им дальнейших успехов на службе.