Министр иностранных дел России Сергей Лавров является многогранной личностью. Об этом на полях ПМЭФ-2026 заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я посмотрела, какой фантастический ресурс являет собой непосредственно фигура Сергея Викторовича Лаврова. Почему? Потому что все видят эту публичную, официальную часть. Но он личность, многогранная личность», — отметила она.

Дипломат добавила, что хотела бы через свою работу на посту главы департамента информации и печати МИД раскрыть личность Лаврова. Она подчеркнула, что не все дарования министра известны широкому кругу лиц. В частности, опубликованы не все стихи Лаврова.

«Но так, чтобы в совокупности, конечно, там целый безбрежный мир», — заявила Захарова.

Ранее дипломат опровергла слухи об отставке Лаврова с поста министра иностранных дел. Она подчеркнула, что Лавров — великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны и на зависть врагов. А разговоры об отставке — происки недругов.