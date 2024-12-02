Три источника в Кремле назвали точную дату и время прямой линии с Путиным

Прямую линию президента России Владимира Путина, совмещенную с большой пресс-конференцией, запланировали на 19 декабря. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Александр Юнашев со ссылкой на источники в Кремле.

Начнется программа по традиции в полдень. Юнашев добавил, что кол-центры для приема вопросов откроются уже в ближайшее время.

«Сообщение Путину традиционно может отправить кто угодно и откуда угодно. Кстати, в прошлом году [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков сказал мне, что шанс есть даже у Зеленского», — добавил журналист.

Ранее Песков сообщал, что мероприятие состоится в четверг в декабре, но не назвал конкретной даты.

Впервые прямую линию и пресс-конференцию объединили в прошлом году, назвав мероприятие «Итогами года с Владимиром Путиным».