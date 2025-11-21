Три человека и две организации пополнили реестр иноагентов

В реестр иноагентов попали эстонский священник Павел Заякин*, художник Антон Литвин*, журналистка Елена Налимова*, а также Антидискриминационный центр «Мемориал»** и интернет-издание «Аспекты Башкортостана»**. Об этом сообщил Минюст в пресс-релизе .

Их обвинили в распространении фейков о российской власти и распространении материалов других иностранных агентов. Кроме того, Литвин* называл Россию террористической организацией. Он, Заякин* и основатель «Аспектов Башкортостана»** живут за границей.

Ранее Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, согласно которым иноагенты лишатся налоговых льгот — НДФЛ для них будет всегда составлять 30%.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Организации, выполняющие функции иностранных агентов