Музыканта Васю Обломова признали иноагентом

Обломов* одним из первых после начала СВО публично осудил Россию и покинул страну вместе с семьей, перебравшись в Лос-Анджелес. До этого он участвовал в митинге на проспекте Сахарова и посвящал песни Алексею Навальному.

Решением от 25 апреля ведомство включило в реестр иноагентов не только певца, но и еще нескольких человек. Среди них оказался и известный журналист Никита Смагин*.

Ранее стало известно, что Вася Обломов* выпустил антироссийскую композицию «Письмо Санта-Клаусу». В ее тексте общественники обнаружили антигосударственную пропаганду.

*Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента в России.