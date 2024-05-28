Треш-блогера Mellstroy вновь объявили в розыск

Mash: МВД объявило треш-блогера Mellstroy в розыск за уклонение от призыва

Фото: РИА «Новости»

Треш-блогер Mellstroy (Андрей Бурим) вновь оказался в базе розыска МВД. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным Telegram-канала Mash, блогер мог попасть в список разыскиваемых за уклонение от весеннего призыва. Два месяца назад его имя удалили из базы МВД.

Первый раз блогера объявили в розыск за отказ служить в белорусской армии. Сначала Mellstroy перебрался в ОАЭ, но там против него возбудили дело за публичное оскорбление мусульманина. Ему пришлось бежать в Турцию.

Кроме того, блогер попытался обелить свою репутацию и закупил спортинвентарь и одежду для 500 детских домов в Белоруссии.

Сейчас Бурим продолжает вести стримы из Турции, распределяя среди зрителей задания за миллионы рублей. Так, мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет блогеру.

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