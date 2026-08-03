Трамп анонсировал переговоры между США и Ираном 3 августа

Иран и США проведут переговоры в понедельник, 3 августа, заявил американский президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту своего самолета. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы будем вести с ними диалог, это будет происходить в формате переговоров. Они начнутся завтра днем», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что ему бы хотелось, чтобы так и произошло. По его словам, это позволило бы сэкономить немало сил, а также спасти множество жизней.

Глава Белого дома также напомнил, что ранее планировал атаковать Иран, но власти Исламской Республики и Саудовской Аравии этого не хотели. Трамп согласился отменить обстрелы иранской территории в свете намечающейся сделки об урегулировании конфликта. По его словам, руководство Израиля присоединилось к нему в этом обязательстве.