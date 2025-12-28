Перед встречей с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский поговорил по телефону с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщило агентство Reuters .

«В преддверии встречи с Трампом он (Зеленский — прим. ред.) провел „подробный“ телефонный разговор с британским премьером Стармером», — отметили журналисты.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон, претендуя на роль миротворца, не может похвастаться успехами. По ее словам, действия британской стороны все чаще выглядят как срыв, подрыв и другие формы диверсий и провокаций. Именно усилия бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привели к срыву стамбульских договоренностей в марте 2022 года.

В субботу британский премьер-министр не участвовал в переговорах с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским. Как сообщал Telegraph со ссылкой на канцелярию Кирана Стармера, причиной стала загруженность графика.

Трамп 28 декабря планирует встретиться во Флориде с Зеленским. Они обсудят мирный план, гарантии безопасности для Украины, сроки их предоставления, перспективы экономической поддержки и восстановления страны.

Ранее Трамп заявил, что ООН слишком мало помогает в вопросах урегулирования конфликта на Украине.