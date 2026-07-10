Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится

Американский президент Дональд Трамп заявил, что отдал приказ бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим произойдет несчастье. Об этом сообщила газета New York Post .

«Я оставил указания: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели», — рассказал Трамп. Он добавил, что Иран якобы уже много лет хочет его устранить.

Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала, что Израиль передал Соединенным Штатам разведданные, якобы доказывающие подготовку в Тегеране покушения на главу США. По мнению журналистов, из-за полученных сведений позиция Вашингтона по иранскому вопросу может стать более жесткой.