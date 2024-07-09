Трамп назвал причину, по которой Байден не выходит из президентской гонки

Действующий президент США Джо Байден не хочет выходить из предвыборной гонки из-за собственного эго, несмотря на призывы однопартийцев после провала на дебатах. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп, слова которого привело издание Fox News .

«Мне кажется, он останется. У него эго, он не хочет уходить», — заявил Трамп в интервью.

По его мнению, если Байден все же выйдет из предвыборной гонки, его место займет действующая вице-президент Камала Харрис. Ее бывший президент США назвал «неэффективной».

Он отметил, что демократы не смогут помешать Байдену баллотироваться на второй срок, если только не используют 25-ю поправку к Конституции США. По ней в случае досрочного прекращения полномочий президента его место занимает вице-президент.

В пятницу Трамп предложил Байдену дебаты без ограничений и модераторов.

Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя предвыборную гонку в США, назвал ее «печальным зрелищем».