Трамп назвал причину, по которой Байден не выходит из президентской гонки
Трамп заявил, что выйти из президентской гонки Байдену мешает эго
Действующий президент США Джо Байден не хочет выходить из предвыборной гонки из-за собственного эго, несмотря на призывы однопартийцев после провала на дебатах. Об этом заявил его предшественник Дональд Трамп, слова которого привело издание Fox News.
«Мне кажется, он останется. У него эго, он не хочет уходить», — заявил Трамп в интервью.
По его мнению, если Байден все же выйдет из предвыборной гонки, его место займет действующая вице-президент Камала Харрис. Ее бывший президент США назвал «неэффективной».
Он отметил, что демократы не смогут помешать Байдену баллотироваться на второй срок, если только не используют 25-ю поправку к Конституции США. По ней в случае досрочного прекращения полномочий президента его место занимает вице-президент.
В пятницу Трамп предложил Байдену дебаты без ограничений и модераторов.
Глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя предвыборную гонку в США, назвал ее «печальным зрелищем».