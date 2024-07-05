«Только мы вдвоем». Трамп вызвал Байдена на дебаты без правил

Трамп предложил Байдену поговорить на дебатах без правил и модерации

CNN
Фото: CNN/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп предложил действующему главе страны Джо Байдену новые правила дебатов, подразумевающие участие без модераторов и ограничений. Это предложение он выдвинул в собственном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«У меня есть ответ на вопрос о компетентности Бесчестного Джо Байдена. Давай проведем другие дебаты, но в этот раз без ограничений. Всеобъемлющая дискуссия, только мы двое на сцене, говорим о будущем нашей страны», — заявил Трамп.

После этого бывший президент перечислил, о чем хотел бы спросить Байдена. В списке есть вопросы об открытых границах, участии мужчин в женских видах спорта, полном переходе на электромобили и другие.

Накануне Трамп заявил, что действующий президент США «подавился, как собака костью» на дебатах, а после оправдывал свой провал усталостью после поездок.

По мнению CNN, следующие двое суток станут решающими для политической карьеры Байдена.

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