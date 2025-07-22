Трамп назвал Обаму главой «банды» и обвинил в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил Барака Обаму, Джо Байдена и Хиллари Клинтон в организации кампании по фальсификации «российского следа» на выборах 2016 года. Об этом сообщило РИА Новости .

По его словам, Обама был «лидером банды», а подписи бывшего президента стоят на соответствующих документах.

«Байден тоже был там. Тысячи документов еще поступят. Идея была Обамы, но она пришла еще и от фальшивки Хиллари. Мы их поймали!» — заявил Трамп журналистам.

Он добавил, что Клинтон, «фальшивая, как банкнота в три доллара», могла быть наказана еще в 2016 году, но он пожалел ее из уважения к Биллу Клинтону.

Теперь, по словам Трампа, пришел момент «преследовать тех, кто пытался украсть выборы». Он также обвинил Обаму в госизмене. Глава американского государства добавил, что беспокоиться нужно об этом, а не о деле Эпштейна.

Ранее Трамп обвинил демократов в фальсификации документов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном. По его словам, они ранее обманывали общественность и по другим делам.