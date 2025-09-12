Только если есть места и платно. Правила приема детей мигрантов в школы и сады хотят изменить

В ГД предложили ужесточить правила зачисление детей мигрантов в сады и школы

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ужесточить правила зачисления детей мигрантов в российские школы и детские сады. Документ с инициативой оказался в распоряжении 360.ru.

Парламентарий предложил установить приоритет при зачислении для российских детей. Наследников мигрантов, по его мнению, следует принимать только при наличии свободных мест и на платной основе.

«Также предлагаем установить обязательную компенсационную плату для иностранных граждан за предоставление мест в учебных заведениях. Ее размер должен соответствовать затратам регионов и муниципалитетов на их создание и содержание», — предложил депутат.

Реализация инициативы, по мнению Миронова, повысит доступность образования для российских школьников, а также снизит нагрузку на бюджет страны.

Политик отметил, что в регионах с высокой концентрацией мигрантов ощущается острая нехватка мест в детских садах и школах для российских детей. Это вынуждает родителей откладывать выход на работу или тратиться на частные учреждения.

«Массовый приток мигрантов представляет серьезные риски для общественной безопасности и экономики нашей страны, включая чрезмерную нагрузку на социальную инфраструктуру», — сказал Миронов.

Ранее он предложили ввести мораторий на гражданство для выходцев из Средней Азии. По его словам, только так получится стабилизировать ситуацию и решить проблемы, возникшие на фоне массового приезда в страну мигрантов.