Токаев рассказал Путину казахскую поговорку про единство и жизнь

Казахскую поговорку о важности сотрудничества рассказал президенту Владимиру Путину его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщил ТАСС .

«Известная казахская пословица гласит: „Бирлик бар жерде тирлик бар“. Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: „Где лад, там и клад“, — отметил Токаев.

Буквальный перевод выражения: «Где единство на земле — там и жизнь».

Президенты встретились в рамках XXII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Омске.

Казахстанский лидер выразил убеждение, что незыблемые узы дружбы и добрососедства, учет законных интересов друг друга, взаимное доверие и поддержка приведут братские народы двух государств к новым успехам на пути прогресса и повышения благосостояния.

Ранее президенты прибыли в Омск для участия в форуме. Мероприятие посвящено формированию глобальной логистической экосистемы и возможностям сотрудничества в этом процессе.