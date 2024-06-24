Токаев позвонил Путину после теракта в Дагестане и удара ВСУ по Севастополю

Токаев в беседе с Путиным выразил соболезнования из-за теракта в Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования из-за трагических последствий теракта в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время переговоров стороны заявили о готовности наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.

«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — добавили в пресс-службе.

Российский лидер рассказал главе Казахстана об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой. Президенты затронули ряд аспектов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.

Ранее Токаев предложил Путину помощь в расследовании терактов в Дагестане. Он назвал случившееся античеловеческим деянием.

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