Токаев позвонил Путину после теракта в Дагестане и удара ВСУ по Севастополю

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы выразить глубокие соболезнования из-за трагических последствий теракта в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Во время переговоров стороны заявили о готовности наращивать взаимодействие по борьбе с терроризмом.
«Касым-Жомарт Токаев также решительно осудил варварский ракетный удар по мирным гражданам в Севастополе. Владимир Путин поблагодарил за слова поддержки», — добавили в пресс-службе.
Российский лидер рассказал главе Казахстана об итогах недавних визитов в Пхеньян и Ханой. Президенты затронули ряд аспектов дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.