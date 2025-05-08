Медведев призвал Европу не забывать о судьбе гитлеровской Германии

Европейским государствам, которые сегодня помогают нацистам, необходимо не забывать о судьбе гитлеровской Германии в 1945 году. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X .

«Это то, что должны помнить европейские шавки, помогающие нынешним тифозным неонацистским вшам», — написал он.

Медведев также разместил фотографию с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Политик отметил, что в России рады видеть друзей, которые готовы разделить празднование 80-летия Победы.

Ранее зампред Совбеза жестко отреагировал на отказ президента Украины Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая. Медведев назвал его «зеленым небритым чмом» и предупредил о последствиях в случае провокаций в адрес России в День Победы.