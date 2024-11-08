Тему защиты российского транспорта от террористов подняли на Совбезе
Путин предложил Совбезу обсудить защиту транспорта от угрозы терроризма
Темой оперативного совещания Совета безопасности России стала защита транспорта от террористических угроз. Обсудить вопрос предложил президент Владимир Путин.
«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз <…> затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — сказал Путин.
Глава государства передал слово министру транспорта Роману Старовойту и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву. Они выступили с докладами.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал, что Украина превратилась в управляемого извне опасного террориста. При этом киевский режим, в отличие от международных террористических группировок, обладает собственной промышленностью и контролируемой территорией.