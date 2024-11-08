Тему защиты российского транспорта от террористов подняли на Совбезе

«Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз <…> затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспорта и транспортной инфраструктуры», — сказал Путин.

Глава государства передал слово министру транспорта Роману Старовойту и руководителю МВД Владимиру Колокольцеву. Они выступили с докладами.

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отмечал, что Украина превратилась в управляемого извне опасного террориста. При этом киевский режим, в отличие от международных террористических группировок, обладает собственной промышленностью и контролируемой территорией.