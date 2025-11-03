«Тем страшнее будет конец». Медведев связал помощь Запада с крахом Украины
Медведев: чем больше Запад тратит на Украину, тем страшнее станет конец режима
Расходы западных стран на поддержку Украины с 2022 года достигли полтриллиона евро, из которых большую часть «кровавые киевские клоуны» (ККК) разворовали, только приближая конец своего бесславного правления. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что на все выделенные Западом средства можно построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но судьба сложилась иначе.
«Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той территории, которая в итоге вернется в родную Россию», — написал Медведев.
В качестве примера политик привел ситуацию в Афганистане, куда свергнувшие власть талибов США за 20 лет вложили более двух триллионов долларов и в результате отдали власть вернувшейся после свержения группировке.
В середине октября Медведев заявил, что предложение президента США Дональда Трампа об остановке боевых действий на линии соприкосновения нереально. Он пояснил, что для руководства киевского режима это решение означает полное свержение.