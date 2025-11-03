Медведев: чем больше Запад тратит на Украину, тем страшнее станет конец режима

Расходы западных стран на поддержку Украины с 2022 года достигли полтриллиона евро, из которых большую часть «кровавые киевские клоуны» (ККК) разворовали, только приближая конец своего бесславного правления. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев .

Он подчеркнул, что на все выделенные Западом средства можно построить новую нейтральную и благополучную Украину. Но судьба сложилась иначе.

«Чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку ККК, тем страшнее будет конец истории для режима кровавых киевских клоунов. И тем больше будет размер той территории, которая в итоге вернется в родную Россию», — написал Медведев.

В качестве примера политик привел ситуацию в Афганистане, куда свергнувшие власть талибов США за 20 лет вложили более двух триллионов долларов и в результате отдали власть вернувшейся после свержения группировке.

В середине октября Медведев заявил, что предложение президента США Дональда Трампа об остановке боевых действий на линии соприкосновения нереально. Он пояснил, что для руководства киевского режима это решение означает полное свержение.