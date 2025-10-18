Медведев заявил, что накачка Украины оружием продолжится

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что поставки вооружений Украине, по его мнению, будут продолжаться. Об этом он написал в своем Telegram-канале , комментируя высказывания президента США Дональда Трампа.

«Это, конечно, совсем не конец накачки Киева новым оружием. Продолжение следует, и нам надо быть готовыми к любому развитию событий», — сказал Медведев.

Американский лидер ранее предложил России и Украине объявить себя победителями и завершить конфликт. Медведев назвал эту идею «любопытной», но отметил, что, по его мнению, она неприменима к текущей ситуации.

Политик также заявил, что украинское руководство не сможет объявить себя победителем внутри страны и, как выразился Медведев, «окончание войны для него означает крах режима».

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social призвал «заключить сделку», предложив обеим сторонам заявить о победе и «вернуться к своим семьям».

Переговоры президентов США и Украины прошли в Вашингтоне и длились около двух часов. После встречи Зеленский покинул Белый дом. Это уже третий визит украинского лидера в США с начала года.

Накануне переговоров Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным — стороны договорились о личной встрече в Будапеште.