Теледебаты перед выборами в Госдуму стартуют 31 августа

Первые дебаты на федеральных телеканалах в рамках предвыборной агитации пройдут 31 августа на Первом канале и Общественном телевидении России. Об этом сообщил ТАСС .

В Центризбиркоме прошла жеребьевка по распределению бесплатного эфирного времени.

На Первом канале в будни выйдут 10 выпусков дебатов, каждый из них будет посвящен определенной теме. Дискутировать будут одновременно представители всех 10 партий. Агитационные ролики канал будет показывать с 24 августа по 17 сентября.

На ОТР запланировано шесть часовых передач. Столько же дискуссий проведет «ТВ Центр», начиная в 1 сентября.

Также дебаты в различных форматах покажут ВГТРК, «Россия-1» и «Россия-24».

На радио агитация начнется раньше. Кандидаты наснут встречаться в эфире «Радио России», «Маяка» и «Вестей ФМ» уже с 25 августа.

Ранее представители УИК из Электростали и Краснознаменска рассказали, что для информирования граждан о порядке голосования проведут поквартирные обходы.