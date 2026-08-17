Информационная кампания к выборам начнется в Подмосковье 20 августа

В Московской области начинается масштабная информационная кампания, приуроченная к предстоящим выборам. В рамках проекта «ИнформУИК» представители участковых избирательных комиссий проведут поквартирные обходы, чтобы разъяснить порядок голосования, сроки проведения и адреса участков. Подробностями организации этой работы в интервью 360.ru поделились секретарь УИК № 3529 из Электростали Елена Сухарникова и заместитель председателя УИК № 1250 из Краснознаменска Владимир Кириллов.

Главная цель проекта — адресное информирование каждого жителя. Обходчики планируют посетить все квартиры на территориях своих участков. В среднем — от 13 до 15 адресов ежедневно.

Обходы будут проходить в будние дни с 17:00 до 20:00, в выходные — с 10:00. При отсутствии жильцов дома обходчики совершат повторные визиты. Информационная кампания стартует 20 августа и завершится 15 сентября.

Во время беседы участники комиссии проводят анкетирование с помощью специального мобильного приложения. Оно позволяет зафиксировать удобный для человека способ участия в выборах: очно на участке, с помощью дистанционного электронного голосования или на дому. Для участия в ДЭГ жителям необходимо оформить заявление на портале госуслуг до 14 сентября.

Для защиты от мошенников представители УИК снабжены узнаваемой экипировкой в цветах российского триколора — фирменными жилетами и футболками с символикой Центральной избирательной комиссии, а также именными бейджами и официальными удостоверениями.

«У каждого есть именной бейдж, который говорит об официальности процесса, о том, что мы пришли исключительно с благими намерениями для информирования населения. Ну и, конечно же, у каждого члена избирательной комиссии существует удостоверение, которое подтверждает его полномочия», — сказал Владимир Кириллов.

При необходимости жители могут попросить предъявить документы через дверной глазок или связаться с избирательной комиссией для подтверждения личности обходчика. Специалисты подчеркивают, что они лишь доносят информацию, не заходят в квартиры и не запрашивают личные пароли или коды доступа.